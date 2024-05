Une rencontre entre le gouvernement et les centrales syndicales annoncée

Au terme de la marche des centrales et confédérations syndicales sur la cherté de la vie au Bénin, samedi 11 mai 2024, le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CGTB) a annoncé une rencontre entre le gouvernement et les syndicats. La rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective, aura lieu le 23 mai prochain.

Les responsables syndicaux convoqués à une rencontre avec le gouvernement. L’annonce a été faite par le secrétaire général de la CGTB, Moudachirou Bachabi, au terme de la marche du samedi 11 mai 2024. La cherté de la vie au Bénin, objet de marches pacifiques des organisations syndicales depuis quelques semaines, est le premier point inscrit à l’ordre du jour de la séance.

Le projet Assurance pour le renforcement du capital humain (ARCH), est le 2e point inscrit à l’ordre du jour. Ce projet sera présenté aux secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales, qui devraient être accompagnés d’un membre de leur organisation respective.

Le gouvernement et les partenaires sociaux examineront également des doléances sectorielles, avant d’aborder les questions diverses, 4e point inscrit à l’ordre du jour de cette rencontre.

Contrairement aux rumeurs, la rencontre du 23 mai n’est pas une rencontre du chef de l’Etat avec les responsables syndicaux. Elle s’inscrit selon nos sources, dans le cadre de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective. Elle est convoquée par le ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, président de ladite commission.

F. A. A.

12 mai 2024 par ,