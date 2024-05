2 blessés graves dans un accident à Fidjrossè

Un accident de la circulation a fait deux blessés ce samedi 11 mai 2024, à Fidjrossè, non loin du commissariat.

2 blessés et des dégâts matériels. C’est le bilan d’un accident de circulation survenu ce samedi aux environs de 11 heures sur les pavés du commissariat de Fidjrossè en direction de Houéyiho. Il s’agit d’une collision entre une voiture et un conducteur de taxi-moto (Zémidjan) et sa cliente. Le Zémidjan a quitté le sens du commissariat de Fidjrossè. Surpris par une voiture venant du sens opposé, il n’a pas pu freiner à temps. Le conducteur de taxi-moto ainsi que le conducteur de la voiture roulaient à vive allure.

Le conducteur de taxi-moto s’est retrouvé avec des blessures graves à la main gauche. La cliente a eu de profondes blessures au niveau des jambes notamment celle gauche. Les éléments de la police se sont rendus sur les lieux pour le constat.

A.A.A

