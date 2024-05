Un laboratoire de production de vitro-plants et une ferme élite pour l’ananas

En Conseil des ministres, mercredi 8 mai 2024, le gouvernement a pris la décision relative à mise en place d’un laboratoire de production de vitro-plants et installation d’une ferme élite pour la production d’ananas.

La filière de l’ananas fait face à de nombreuses contraintes telles que l’accès difficile aux intrants, l’amenuisement des terres dû à l’urbanisation rapide et à l’industrialisation récente dans le bassin traditionnel de production de l’ananas à Allada. Ces difficultés sont enregistrées en dépit progrès remarquables dans la production d’ananas. De 2016 à 2023, elle a doublé, passant de 244.000 tonnes environ à 520.000 tonnes. Ceci a induit une augmentation des exportations qui sont passées, de 2017 à 2023, de 1.022 tonnes d’ananas frais à 1.603 tonnes et de 316.000 litres de jus exportés en 2019 à 3.016.000 en 2023.

Le gouvernement béninois a décidé de lancer la production de rejets sains par la technique de vitro-plants et la mise en place d’une ferme élite pour la production et l’exportation de l’ananas. « Aux termes des études de faisabilité réalisées, il convient de retenir que le laboratoire de vitro-plants servira à couvrir les besoins en rejets d’ananas à raison de douze millions de plantules par an ; et à la relance de la filière manioc avec la production annuelle d’un million de plantules puis cinq cent mille plantules pour la banane », informe le Conseil des ministres.

En ce qui concerne la ferme élite, indique la même source, elle permettra « de sécuriser sur une superficie agricole utile de mille hectares la production de l’ananas, tout en servant de champ de référence pour les vitro-plants produits par le laboratoire en vue de la multiplication des rejets ». Cela permettrait à terme, de produire par an, soixante-quinze mille tonnes d’ananas frais.

Selon le gouvernement, ces « initiatives permettront d’accélérer et de renforcer les résultats du Projet d’appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations, tout en assurant le cadre de relance d’autres filières qui bénéficieront de la même technologie ». Le Conseil a autorisé la contractualisation avec « une entreprise internationale disposant d’une solide expertise en matière de mise en place d’unités modernes de biotechnologie végétale, de serres, de centres satellite de durcissement ainsi que d’unités de production de bioproduits ».

A.A.A

9 mai 2024 par ,