Talon réalise un vœu pieu des Béninois

Face à la guéguerre entre les deux personnalités, des Béninois de l’intérieur comme de l’extérieur ont exprimé leur volonté de voir l’ancien président de la République, Boni Yayi et son successeur, Patrice Talon se retrouver autour de la table de discussion. Ce qui s’est matérialisé à travers l’audience spéciale de ce mercredi 22 septembre 2021 au palais de la Marina.

Les retrouvailles entre Talon et Yayi. Après plusieurs années de malentendus, les deux hommes d’Etat se sont retrouvés ce mercredi pour discuter. Artisan de paix, Patrice Talon a exprimé sa joie et sa satisfaction de revoir l’homme d’Etat qui lui a passé le pouvoir le 06 avril 2016.

« Monsieur le Président ! Vraiment, c’est un honneur pour moi et un grand plaisir de vous revoir, de vous retrouver. Je rends grâce que vous soyez-là en votre qualité. Je suis tout ému. Merci pour l’initiative. Merci pour cette rencontre que j’attendais depuis fort longtemps et le peuple béninois tout entier. Les Béninois de l’intérieur comme de l’extérieur attendaient ce moment-là de nous voir ensemble », a laissé entendre le président Talon. Il ll a remercié son hôte pour le temps et l’énergie consacrés pour le développement du Bénin au cours de ses deux mandats. « Vous comprenez donc quelle émotion et qu’elle est ma fierté de vous recevoir ici et de donner également à nos citoyens ce message que ceux qui ont consacré du temps à cette Nation ont la grâce de vie et de santé de se voir, de se parler et de se donner des conseils pour que nos citoyens continuent de croire en cela et de voir en nous des artisans de cette unité », a poursuivi le chef de l’Etat.

Très heureux de la rencontre de ce jour, Boni Yayi a salué les travaux de rénovation effectués par son successeur à la Marina. « Je suis venu au palais de la Marina, Présidence de la République de notre pays le Bénin et je me suis perdu. J’ai méconnu ces lieux où je suis resté dix ans durant », a-t-il confié. Boni Yayi a aussi remercié Talon pour l’accueil, l’écoute et sa disponibilité. Il n’a pas manqué de formuler ses doléances au président Talon.

