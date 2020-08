Talon félicite l’héroïne Sakinatou pour son acte de bravoure

Le Chef de l’Etat Patrice Talon a reçu en audience ce mercredi 19 août 2020 l’héroïne de Woria Mme Sakinatou Harouna en présence des ministres Véronique Tognifode Mewanou des affaires sociales et de la Microfinance, Sacca Lafia de l’intérieur et Alimatou Shadiya Assouman de l’industrie et du Commerce.

Au cours des échanges, le président Patrice Talon a félicité Sakinatou Harouna pour son acte de bravoure exceptionnel. Le Chef de l’État invite tous « les citoyens à s’investir spontanément pour sauver des vies si besoin ».

Au terme de l’audience, Sakinatou Harouna a été élevée au grade de Chevalier de l’Ordre du mérite du Bénin. La distinction a été prononcée par Mme Meba Bio Mamatou Djossou, Représentante de la Grande Chancelière de l’Ordre national du Bénin.

L’héroïne accompagnée de son mari et son oncle a procédé à la signature du Procès-verbal.

Âgée de 25 ans, Sakinatou Harouna, mère au foyer, a sauvé 05 des 11 naufragés le 03 août dernier à la suite du chavirement d’une barque sur le fleuve Okpara à Woria, un village de l’arrondissement de Tchatchou, dans la commune de Tchaourou.

A.A.A

