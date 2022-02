Talon et Soglo font la paix

L’ancien président de la République, Nicéphore Soglo était au palais de la Marina samedi dernier, à l’occasion du lancement de l’exposition des œuvres royales. Mais pour qui connait la position de l’ancien chef d’Etat par rapport à la gouvernance de Patrice Talon, la situation des exilés politiques dont son fils Léhady, ce fut une surprise.



Cette présence de Nicéphore Soglo au vernissage n’est pas anodine. Le chef de l’Etat Patrice Talon, une semaine avant, était au domicile de Nicéphore Soglo, apprend-on de sources concordantes. La visite qui a duré environ une heure de temps, s’est tenue à huis clos. Connaissant les points d’opposition entre les deux personnalités, on suppose que les sujets débattus tourneraient autour de la situation des détenus et des exilés politiques, l’actualité avec les attaques terroristes, et autres.

S’achemine-t-on vers la décrispation de la tension politique au Bénin ? Voilà la question que tout le monde se pose.

Depuis les législatives de 2019, les positions furent tranchées entre les deux personnalités. Le fils cadet de l’ex chef d’Etat, Ganiou Soglo a été criblé de balles à l’occasion de la présidentielle de 2021, pour laquelle il a déposé sa candidature. Rosine Soglo, l’ex première dame est décédée. Le chef de l’Etat patrice Talon a brillé par son absence à ses obsèques.

Mais avant tout ceci, le fils aîné, Léhady Soglo, ex maire de Cotonou, a été poursuivi pour abus de fonctions et mauvaise gouvernance, et condamné par la justice béninoise.

Fabrice A. A.

23 février 2022 par