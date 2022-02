Talon accueille Zinsou à bras ouverts

Le président de la République, Son Excellence Patrice Talon est rentré à Cotonou dans la soirée de ce vendredi 18 février 2022 au terme des travaux du sommet Union Européenne - Union Africaine (UE-UA) à Bruxelles. Il est rentré avec un hôte surprise : l’ex premier ministre, Lionel Zinsou.

Le chef de l’État est rentré à Cotonou dans la soirée de vendredi avec l’ancien premier ministre, Lionel Zinsou. Son challenger au second tour de la présidentielle de 2016, et condamné pour dépassement des frais de campagne électorale.

Depuis cette condamnation, l’ex premier ministre n’est plus jamais rentré au bercail.

Son retour en compagnie du président Patrice Talon intervient quelques heures avant le vernissage de l’exposition au palais de la Marina, des œuvres culturelles restituées au Bénin par la France. Lionel Zinsou qui a une fondation éponyme dans le domaine des arts sera parmi les invités du président Talon à ce vernissage-exposition. Au cours de son séjour à Cotonou, les deux personnalités discuteront de divers sujets liés au développement de la nation. Lionel Zinsou aura des rencontres avec plusieurs autorités du pays.

Le retour au pays de l’opposant en compagnie du chef de l’Etat est un signe annonciateur d’un début de dégel de la situation politique dans le pays.

F. A. A.

19 février 2022 par ,