Talata pour une Discussion sur l’Egalité des Genres et la Promotion de la Femme

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la Femme, l’Ambassade des États-Unis à Cotonou (à travers le Programme Fédéral de Promotion de la Femme) a organisé une conférence réunissant d’éminentes femmes leaders afin de promouvoir l’avancement des femmes au Bénin et dans le monde. La conférence a réuni plus de 200 participants issus d’agences gouvernementales, du Corps Diplomatique, du secteur privé, de la société civile et d’une école publique locale. L’invitée d’honneur était la Vice-Présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata Zimé Yérima.

Au cours de la conférence, la Vice-Présidente (également ancienne députée et enseignante) Mariam Chabi Talata Zimé Yérima a fait part de son expérience en politique et a conseillé les participantes sur la manière de “briser le plafond de verre.” Parmi les autres participantes figuraient l’entrepreneuse Ismène Ahamidé Zoumenou, qui a parlé de l’équilibre entre la réussite professionnelle et la vie personnelle, l’entrepreneuse en technologie Rachael Orumor, qui a partagé des conseils pour réussir dans des secteurs dominés par les hommes, et la conseillère professionnelle Armelle Edjo qui a parlé de l’évolution professionnelle à long terme.

Dans son discours d’ouverture, l’Ambassadeur des États-Unis Brian Shukan, a déclaré que l’égalité des sexes et le concept DEIA (Diversité, Equité, Inclusion et Accessibilité) sont des priorités américaines qui sous-tendent le travail de l’Ambassade. Citant un seul exemple, il a indiqué : "Au Bénin, la mission américaine forme la prochaine génération de femmes entrepreneures par le biais de l’Académie des Femmes Entrepreneures, qui a formé plus de 240 femmes. Nous ne pouvons pas construire le monde que nous voulons sans la participation pleine et égale, les droits et la dignité des femmes et des filles dans le monde entier".

Les conférencières ont souligné l’engagement de l’Ambassade des États-Unis à promouvoir les femmes par l’éducation et le conseil. L’événement a également offert aux personnes présentes des possibilités de réseautage, leur permettant d’entrer en contact avec un éventail de femmes dirigeantes aux antécédents divers. L’Ambassade se réjouit à l’idée d’organiser des événements similaires à l’avenir et de continuer à promouvoir l’égalité des genres.

