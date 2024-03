TOUTE BETISE MERITE SALAIRE

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que les machistes de tout bord se sont rués à bras raccourcis sur ma Nièce Huguette BOKPE-GNANCADJA présidente de l’INF, pour sa brillante idée d’exiger désormais un salaire mensuel à verser par les maris à leurs épouses, en rémunération des nombreuses tâches ménagères…

Ainsi les nombreux polygames assumés ou non, pourraient être amenés à verser deux à trois voire quatre salaires ménagers par mois, sans préjudice des indemnités et autres primes dues aux maitresses et copines dehors… On ne sait pas pour le moment si l’employeur de mari peut faire certains mois, des rétentions ou des défalcations sur salaire des épouses, en cas de non satisfaction des prestations …

En tout cas, vous mes Neveux et Nièces qui ricanez que c’est le mari de Huguette qui mérite un gros pourboire, pour avoir mis cette idée dans la tête de son épouse, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

