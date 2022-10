TARéS & TERREUR

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que le traitement des informations relatives aux agitations terroristes dans une partie du Septentrion du pays, requiert beaucoup plus de sérieux que ce dont sont capables certains de mes petits neveux écrivaillons-wazapou, qui à l’insu de leur plein gré, jouent de plus en plus aux attachés de presse ou chef c-com des petits voyous et vieux trafiquants enturbannées, qui ils affublent généreusement de l’adjectif "djihadistes".

Un élève taré et plaisantin n’ayant pas fait ses devoirs de maison a-t-il eu l’idée de coller sur le mur de l’école, à l’aide d’un bout d’akassa, une affiche au vocabulaire et orthographe d’âne, destinée à terroriser maitres, maitresses et tous ses camarades, pour qu’il n’y ait pas classe ? Voilà mes petits Neveux " journalistes-wazapou" en prendre la photo pour abondamment illustrer quelques laborieuses colonnes de charabias sur" la menace djihadiste", si ce n’est pas tout un mauvais papier de stagiaire sur une balle perdue de "djihadistes’ qui aurait blessé un bœuf ...

Mais vous mes Neveux et Nièces qui commencez à rappeler à tue-tête les prérogatives de la CRIET et la HAAC, vous êtes tous des pagailleurs ...

Votre Oncle AGBAYA

