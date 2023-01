TALON reçoit les vœux des corps constitués de la nation

Le président de la République, Son Excellence Patrice TALON a reçu jeudi 12 janvier 2023, les vœux des corps constitués de la nation. Les présidents des institutions de la République, et le corps diplomatique accrédité au Bénin ont été les premiers à sacrifier à cette tradition dans la salle des ambassadeurs.

Les présidents des institutions de la République et le corps diplomatique accrédité au Bénin ont présenté dans la matinée du jeudi 12 janvier 2023 leurs vœux de nouvel an au président de la République. Le corps diplomatique accrédité au Bénin a salué les efforts du chef de l’Etat et son gouvernement pour le développement du Bénin.

Le troisième acte de la cérémonie de présentation de vœux est celui de la hiérarchie militaire qui va également formuler ses vœux de nouvel an au chef de l’Etat.

F. A. A.

12 janvier 2023 par ,