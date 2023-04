TALON reçoit la Secrétaire d’Etat ZACHAROPOULOU

En visite de travail au Bénin depuis le mercredi 29 mars 2023, la Secrétaire d’État française auprès de la Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Chrysoula ZACHAROPOULOU a été reçue ce jeudi 30 mars 2023 au Palais de la Marina par le président Patrice Talon.

Coopération culturelle, développement du tourisme, formation technique et professionnelle entre la France et le Bénin et la situation sécuritaire dans les pays du Golfe de Guinée sont les sujets au centre des échanges, jeudi 30 mars 2023, au Palais de la Marina à Cotonou entre la Secrétaire d’État française auprès de la Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Chrysoula ZACHAROPOULOU et le président de la République Patrice Talon.

L’audience s’est tenue en présence Ministre d’État, Ministre de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni et le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Aurélien Agbénonci.

La Secrétaire d’Etat français et le Chef de l’Etat béninois ont fait le point du suivi des engagements pris par le Président Emmanuel MACRON lors de sa visite au Bénin les 27 et 28 juillet 2022.

L’axe Cotonou-Paris renforcé…

La France reiétère son engagement à accompagner le Bénin sur plusieurs projets dont la construction de lycées techniques agricoles, le « Projet Porto-Novo ville verte » de l’Agence Française de Développement qui prend en compte la réhabilitation des places Vaudou et des berges lagunaires et la généralisation de l’enseignement agricole.

L’emploi des jeunes au Bénin et le partenariat entre Sèmè-City et des Universités françaises ont été abordés au cours de l’audience.

