Sur la piste des cybercriminels, la police découvre « Frère Hounvi »

L’ activiste Steve Amoussou ailes Frère Hounvi connu pour ses dénonciations grotesques qui ont un certain succès dans l’opinion publique n’est plus libre de ses mouvements. Arrêté à Lomé, le dimanche 11 août 2024, il est en garde à vue avant sa présentation au Procureur de la république dans les jours à venir. Des éléments de l’enquête qui suit son cours, il apparait que le « Frère Hounvi » avait des accointances avec les cybercriminels . C’est sur la track de ces derniers que la Police républicaine est tombée sur sa piste .

Dans la track des cybercriminels basés à Abomey Calavi, les éléments du Centre national des investigations du Numérique ont appréhendé Féréolle Akueson. Un cyber criminel que l’on a tôt fait de présenter comme graphiste qui aidait frère Hounvi dans le montage de ses chroniques. Dans la foulée, une dizaine d’éléments du réseau ont été appréhendés en l’occurrence Roméo de Montaguère. Les perquisitions dans leurs domiciles respectifs et les fouilles de leurs ordinateurs et téléphones ont permis de découvrir qu’au sommet de la pyramide règne Steve Amoussou « Frère Hounvi » basé à Lomé. La suite est connue. Le « Frère Hounvi » est désormais aux mains de la justice béninoise.

En effet, concomitamment à ses dénonciations grotesques et mensongères, « Frère Hounvi » disposait également d’un réseau de cybercriminels pour les chantages via un système informatique. Le mode opératoire du groupe vis à vis des fonctionnaires suspectés de corruption et divers délits est simple : « Si tu ne donnes pas …… on va confier ton dossier à Hounvi ».

A tour de bras , plusieurs cadres et autres fonctionnaires suspectés de corruption et divers délits dans l’administration ont été copieusement plumés.

En attendant la mise sous mandat de dépôt de Steve Amoussou pour des faits dénonciations calomnieuses, outrage au chef de l’état, les autres membres de son équipe en charge des faits de cybercriminalités seront jugés le 07 octobre prochain.

A suivre

15 août 2024 par