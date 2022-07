Supermarchés, dépôts de ciment et autres structures fermées pour non respect des prix

Les agents des services du ministère du commerce et de l’industrie ont entamé depuis quelques jours, une opération de veille et de contrôle des prix fixés par le gouvernement pour certains produits. Des dépôts et autres structures de vente de ciment, des supermarchés, boutiques et autres structures ont été fermés dans le cadre de cette opération qui a démarré dans la semaine du lundi 27 juin 2022.



Afin de soulager les peines de populations dans le contexte actuel de flambée des prix des produits de première nécessité, le gouvernement a fixé des prix pour certains produits.

Le prix de la tonne de ciment est fixé pour chacune des 77 communes du pays. De même, le prix du litre d’huile d’arachide est plafonné à 1300 FCFA.

Malgré les mesures prises par le gouvernement pour encadrer les prix, certains promoteurs font de la surenchère sur certains produits. Ils ont été pris par les agents des services du ministère du commerce dans le cadre de l’opération de veille et de contrôle des prix.

Ce lundi 04 juillet, plusieurs dépôts et autres structures de vente de ciment ont été fermés à Abomey-Calavi et Cotonou. Une vingtaine de boutiques, magasins et autres dépôts de vente de produits sont fermés depuis le 27 juin que opération a démarré. Outre les dépôts et autres structures de vente de ciment, des boutiques et supermarchés ont un vu leurs portes fermées par les agents du ministère du commerce. L’opération qui a démarré à Cotonou, s’est étendue à Abomey-Calavi et plusieurs communes des autres départements.

