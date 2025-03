Steve Amoussou à nouveau devant les juges de la CRIET

Le procès de Steve Amoussou, supposé ‘’Frère Hounvi’’ reprend ce lundi 10 mars 2025 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Après le rejet du recours de ses avocats à la Cour constitutionnelle, Steve Amoussou, supposé être le ‘’Frère Hounvi’’, activiste politique aux critiques acerbes contre la gouvernance Talon, est attendu devant les juges de la CRIET ce lundi 10 mars 2025.

L’audience prévue pour le 27 mars 2025, avait été renvoyée en raison de contestations soulevées par ses avocats. Ces derniers avaient formé un recours devant la Cour constitutionnelle pour « violation de la Constitution, des libertés et des droits de la personne humaine », contestant ainsi la détention de leur client. Pour eux, la détention de Steve Amoussou est illégale au regard des irrégularités relevées lors de son interpellation à Lomé au Togo.

Le 20 février 2025, la Cour constitutionnelle, après avoir examiné le recours des avocats du prévenu, s’est déclaré incompétente. Dans sa décision, la Haute juridiction indique que le recours relève d’une procédure judiciaire en cours, et une prise de position dans cette affaire pourrait être assimilée à une ingérence dans une procédure judiciaire en cours.

Ce recours étant vidé, les débats de fonds peuvent alors s’ouvrir à la CRIET dès l’audience de ce mardi 10 mars 2025.

Dans ce dossier, Steve Amoussou est poursuivi pour « harcèlement par voie électronique, diffusion de fausses nouvelles et incitation à la rébellion ».

