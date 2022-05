Sophie Métinhoué Dansou, passionnée du théâtre

Titulaire d’un Brevet de Technicien Supérieur (BTS), la Béninoise Sophie Métinhoué Dansou a fait de la comédie son métier. Dans un entretien, elle fait part de sa passion pour le théâtre et de son prochain grand spectacle prévu pour samedi 28 mai 2022 à Cotonou.



Sophie Métinhoué épouse Dansou est une passionnée du théâtre. Elle a été formée dans des troupes de théâtre, à travers des ateliers de formation à l’art dramatique et à l’Académie Centrale de théâtre de Pékin en Chine. Le théâtre est pour elle, un espace de liberté où, le temps d’un spectacle, on peut parler de tout ou presque.

« Pour la femme libre que je suis, le théâtre me permet de me libérer davantage », a soutenu la comédienne.



Titulaire d’un BTS d’assistante de direction, Sophie Métinhoué Dansou a fait de la comédie sa profession. « J’ai eu l’occasion d’être invitée sur des projets intéressants qui se sont enchaînés dès mes premières années au théâtre. Je n’ai pas vraiment eu le temps de réfléchir à autre chose puisque je travaillais et gagnais de l’argent. Petit à petit, ma passion s’est imposée à moi comme ma profession. C’est plutôt une chance », a affirmé l’artiste.

Elle puise son inspiration de ses lectures, des faits sociaux et quotidiens autour d’elle et en général de l’humain et de la vie sur la terre. « Vu que je suis interprète, je n’ai pas toujours le choix des sujets à traiter. En général, un metteur en scène m’appelle et me propose un texte où il me propose un rôle. Ou bien un casting est lancé et je me présente. Si le projet me convient, j’y adhère sinon, je ne le fais pas », explique la comédienne.

Avec sa structure Kauris d’Afrik, qui produit certains de ses spectacles, elle aime bien aller vers des textes qui libèrent la femme.

L’artiste professionnelle n’a pas manqué de donner son avis sur l’état du théâtre en Afrique. A l’en croire, le théâtre en Afrique résiste mais en général, c’est encore assez compliqué. « Toujours pas assez de subventions pour les créations, et la diffusion des spectacles reste très limitée », a déploré Sophie Métinhoué.

La comédienne souhaite que le Statut de l’artiste devienne réalité au Bénin. Cela permettrait, poursuit-elle, de mieux accompagner les professionnels, de travailler dans de meilleures conditions et de contribuer plus efficacement au développement de notre pays. « Le comédien professionnel a besoin de sécurité sociale. Le statut de l’artiste dans ses attributions devrait pouvoir y conduire », a ajouté Sophie Métinhoué.



La comédienne a des projets pour les prochains mois. « Je commence le tournage d’un film pour Canal+, production dès juin. À partir du dernier trimestre 2022, nous allons poursuivre la diffusion de Vivarium. En 2023, nous serons au Bénin toujours avec Vivarium. Et nous travaillons activement pour être au Festival d’Avignon en 2023 », a-t-elle annoncé.

Un grand spectacle prévu pour le 28 mai



Sophie Métinhoué annonce son prochain grand spectacle pour samedi 28 mai à l’Institut Français de Cotonou. « Je jouerai la pièce "Vivarium ou comme un insecte" de l’auteur belge Lonobile Giuseppe. C’est un monologue, le récit d’une jeune femme qui, depuis sa cellule où elle va être jugée pour terrorisme, tentative de meurtre et détention d’explosif. C’est une jeune femme qui vit dans un pays en guerre et qui, dégoûtée par la vie dans son pays, le manque de liberté et d’autres contraintes, décide de rejoindre les rebelles pour se faire exploser dans la capitale ennemie », détaille la comédienne.

Il s’agit selon elle d’une création théâtrale originale. La mise en scène est faite par Isidore Dokpa, la régie lumière par Philippe Honfo, la production déléguée et le management sont assurés par Luc Aimé Dansou, responsable de Kauris d’Afrik. Sophie Métinhoué donne rendez-vous aux amoureux du théâtre samedi 28 mai à 20h30 à l’Institut français de Cotonou.

A.Ayosso

24 mai 2022 par ,