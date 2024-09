Sô-Ava informée des opportunités d’emploi dans les énergies et l’agriculture

Elèves, bacheliers, étudiants ainsi que leurs parents de la commune lacustre de Sô-Ava ont pris part massivement, mardi 24 septembre 2024, aux journées d’information et d’orientation initiées par la coopération allemande (GIZ) dans le cadre des projets ProFof et EnDev, en partenariat avec le Ministère de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle (MESTFP) et du Ministère de l’énergie, de l’eau et des mines (MEEM).

La salle de conférence de la mairie de Sô-Ava est devenue exiguë pour contenir élèves, étudiants et nouveaux bacheliers ainsi que les parents venus aux journées d’information et d’orientation dans l’après-midi de ce mardi 24 septembre 2024.

En face des participants, il y a la délégation de la GIZ (coopération allemande), les ingénieurs de la Société Béninoise de Production d’Electricité (SBPE) et de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) ainsi que des représentants des Ministères de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle ; de l’énergie, de l’eau et des mines.

Les participants ont été invités à « suivre religieusement » la séance et poser ensuite des questions, selon les mots respectifs du Secrétaire Exécutif de la commune de Sô-Ava, Simon Dingnigbede et Honoré Gohoungo, Chef d’Arrondissement de Ahomey-Lokpo Représentant le maire de la commune de Sô-Ava.

« Cette activité permettra à la jeunesse de réduire le risque d’aller au chômage. Aux parents d’élèves, c’est l’occasion d’avoir des informations pour mieux accompagner leurs progénitures. Quant aux filles, c’est le moment idéal de comprendre, à travers des modèles de femmes, (…) qu’il n’y a pas de métier réservé aux hommes et qu’elles peuvent aussi (…) », a indiqué le Représentant du maire.

Pour Bienvenu Messe, le représentant de la Directrice des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, c’est une opportunité qui est offerte à tous les jeunes présents de pouvoir « s’orienter » vers des « métiers porteurs du secteur des énergies renouvelables ou du secteur de l’agriculture ».

La séance s’inscrit dans le cadre de la vision du gouvernement d’atteindre à l’horizon 2025, 70% de formés dans l’enseignement technique contre seulement 30% dans l’enseignement secondaire général qui a montré ses limites, a-t-il expliqué.

La Représentante du Ministère de l’énergie, de l’eau et des mines (MEEM) a fait savoir que si le gouvernement s’investit dans les formations professionnelles, les Journées d’information et d’orientation initiées par la GIZ grâce à l’appui financier de l’UE et la collaboration des deux ministères visent à mettre en lumière les opportunités disponibles dans les secteurs des énergies renouvelables et de l’agriculture.

Des compétences-métiers pour un avenir radieux

Les compétences doivent être adaptées aux besoins du marché. Cela permet d’avoir accès à des opportunités d’emploi, selon les présentations des professionnels du secteur des énergies et des Conseillers techniques de la GIZ à charge des projets ProFof et EnDev. On peut acquérir ces compétences grâce à des formations de 12 à 18 mois maximum qui débouchent sur plusieurs métiers. Il s’agit des métiers d’installateur ou installatrice de panneaux solaires ; de technico-commercial des énergies renouvelables ; installateur ou installatrice et maintenancier (cière) de systèmes d’irrigation ; installateur ou installatrice de systèmes de séchage et d’incubateurs solaires. Dans le domaine de l’agriculture, les formations ouvrent la voie aux emplois de : Maintenancier et mécanicien des équipements agricoles ; Producteur (trice) de biocombustibles solides à partir de déchets ; installateur ou installatrice de biodigesteur ou producteur (trice) de compost amélioré ; transformateur (trice) de fruits et légumes, producteur ou productrice de plants fruitiers.Un prospectus sur les formations ainsi que les Centres ou Lycées qui dispensent les formations a été offert à chaque participant à l’issue de la séance.

Les réponses aux préoccupations ont mis un terme aux échanges.

Initiées par la coopération allemande (GIZ) dans le cadre des projets ProFof et EnDev, en partenariat avec le Ministère de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle (MESTFP) et du Ministère de l’énergie, de l’eau et des mines (MEEM), les séances de sensibilisation et d’orientation des jeunes dans les métiers de l’énergie et de l’agriculture se sont déroulées dans les communes de Parakou, Natitingou, Djougou, Abomey-Calavi, Sô-Ava.

Allada boucle la boucle ce mercredi 25 septembre 2024.

M. M.

25 septembre 2024 par ,