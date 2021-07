Six places disponibles pour un séjour inoubliable à Possotomè

Bénin Colo organise au profit des enfants de 8 à 16 ans, une colonie de vacances concentrée d’expériences inoubliables en août prochain à Possotomè. Six places sont encore disponibles.

Un séjour éco-responsable avec plusieurs activités éducatives, récréatives, de sorties et excursions. Bénin Colo a prévu un programme riche d’activités pour que les enfants puissent passer un séjour exceptionnel et inoubliable à Possotomè, commune de Bopa, dans le département du Mono au Bénin.

La Colonie de vacances aura lieu du 23 au 29 août 2021 au profit des enfants de huit (08) à seize (16) ans. La participation fixée à 100.000 FCFA prend en compte le transport, l’hébergement, la restauration, les excursions et les assurances. Les inscriptions sont toujours ouvertes et il ne reste que six places disponibles. Pour les renseignements et inscriptions, appelez le 99262180 ou le 99385999.

A.A.A

