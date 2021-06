Six cliniques fermées pour non-respect des normes

La Commission chargée du contrôle des structures de prestations de soins médicaux a procédé à la fermeture de six (06) cliniques à Godomey, Cocotomey et Covè. L’information a été rendue publique, vendredi 25 juin 2021, à travers un point de presse.

Pour non-respect des normes en matière de soins, la « Clinique d’accouchement » de Godomey, le « Cabinet de soins infirmiers St Léo » à Godomey, le cabinet « La main de Dieu » à Cococodji, « Yelen Saints de Dieu » à Cococodji, « Dieu seul » à Akassato, et le cabinet « Humanitaire d’accouchements Ste Anne Ste Elisabeth » à Covè, ont été fermés.

« Nous avons eu à fermer certains de ces cabinets de soins infirmiers et cliniques d’accouchement dont les infrastructures, l’environnement et les prestations sont plutôt inquiétants pour la sécurité sanitaire du malade. Les contrôles en immersion dans les centres de santé ont été effectués par les cellules départementales. Les déviances sur lesquelles nous voulons insister c’est le non-respect des cahiers de charges des cabinets de soins infirmiers et des cliniques d’accouchement. Ces cabinets sont souvent insalubres. Les promoteurs sont souvent absents et les aides-soignantes posent souvent des diagnostics qui ne sont pas pertinents et font des traitements inadéquats », a expliqué Blaise Ayivi, coordonnateur de la Commission chargée du contrôle des structures de prestations de soins, vendredi 25 juin 2021, lors d’un point de presse.

Il a été également constaté la reprise de l’exercice en clientèle privée malgré l’interdiction faite aux agents permanents ou contractuels de l’Etat.

Des laboratoires d’analyses biomédicales ne respectant pas les normes en la matière ont été épinglés. Face à la situation qui perdure, la commission entend passer à la vitesse supérieure en ce qui concerne les sanctions infligées aux indélicats. Il ne s’agira plus seulement de demande d’explications, d’avertissement ou de fermeture. La justice sera désormais saisie, a mis en garde la commission chargée du contrôle des structures de prestations de soins médicaux.

M. M.

28 juin 2021 par