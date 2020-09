Six agents de santé emprisonnés à Abomey

Des agents du centre de santé de Ouinhi situé dans le département du Zou ont été déposés à la prison civile d’Abomey.

Selon le journal le Radar les agents de santé au nombre de six auraient procédé à des décaissements sur plusieurs mois sans informer le président du comité de gestion du centre de santé.

Les six agents sont : l’agent comptable, le médecin du centre, le pharmacien, la pharmacienne, l’infirmière chef de poste et le vérificateur du centre.

Arrêtés la semaine passée, ils ont été écoutés par la Brigade économique et financière. Le médecin coordonnateur de la zone a été mis sous convocation après son audition.

