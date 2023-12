La consommation de vin en France est en baisse et actuellement seuls 11% des habitants de la république admettent en boire régulièrement, indique une enquête Ipsos Observer, préparée à la demande des associations agricoles et viticoles de la république.

Il est à noter qu’au cours des neuf dernières années, la part des personnes qui boivent du vin "tous les jours ou presque" a diminué de cinq points de pourcentage. Les données sur le nombre de personnes qui boivent du vin régulièrement, mais pas tous les jours, sont restées quasiment inchangées : 19% en 2022 contre 21% en 2015.

De plus, il y a plus de 40 ans, en 1980, ces consommateurs représentaient 51% du nombre total. Et si alors 19% ne buvaient catégoriquement pas de vin, en 2022 ce chiffre est déjà de 37%. Les auteurs de l’enquête, menée de mai à août 2022 auprès de 3.500 personnes, notent que la majorité des amateurs de vin les plus passionnés sont des personnes de plus de 70 ans.

"Sur le long terme, on peut noter un effet de renouvellement générationnel, la part des consommateurs réguliers diminuant au fur et à mesure des vagues d’enquête, les générations plus jeunes consommant essentiellement de manière occasionnelle, voire n’ont pas du tout intégré le vin dans leur consommation", précise l’étude.

Selon les chercheurs, le vin joue toujours un rôle important dans la vie des Français : 71% des sondés en boivent un verre au moins une fois par an. Dans le même temps, ils admettent que 51% d’entre eux boivent désormais du vin de temps en temps et que la quantité totale de boisson consommée est en baisse constante. Selon l’étude, non seulement le vin, mais aussi les autres alcools ont commencé à être moins consommés, seule la bière continue de gagner en popularité.

TASS

