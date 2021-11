Sessimè et Nikanor nominés aux African Talent Awards

Les artistes béninois Sessimè et Nikanor sont nominés aux African Talent Awards 2021.

Nomination de deux artistes béninois aux African Talent Awards 2021.

La chanteuse Sessimè est nominée dans les catégories "Meilleure artiste féminin africain" et "Meilleure vidéo de l’année" avec le titre Tatouage.

Quant à Nikanor, il est nominé dans trois catégories à savoir : "Meilleur artiste découverte de l’année", ’’Meilleure collaboration’’ (Toi et moi feat Sessimè) et ’’Meilleur clip vidéo’’ (Toi et moi feat Sessimè).

La célébration des talents africains aura lieu le 11 décembre 2021 à Abidjan, Côte d’Ivoire.

A.A.A

2 novembre 2021 par