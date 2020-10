Sessimè et Nikanor en duo sur « Toi et Moi »

Quelques jours après une supposée relation amoureuse, les deux artistes béninois Sessimè et Nikanor ont annoncé ce dimanche 04 septembre 2020 un featuring : « Toi et Moi ».

« Coucou famille. La bonne nouvelle pour nous est là. Restons connectés. De la lumière vers la lumière. Max de partage », a écrit la go Fana Fana sur sa page Facebook.

Nikanor a également partagé la nouvelle sur sa page Facebook : « Hello famille. On commence les bonnes choses. Je vous annonçais depuis quelques semaines qu’on va vous mettre bien ? Votre surprise est là. ».

Le fruit de ce featuring sera disponible mercredi 07 octobre 2020.

