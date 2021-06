Séraphin Yéto et 08 personnes en prison

Le président directeur général de la société Sonimex Séraphin Yéto et huit autres personnes ont été déposés en prison ce vendredi 25 juin 2021 pour trafic de drogue et corruption.

Le PDG de la société Sonimex n’est plus libre de ses mouvements. Selon Frissons Radio, Séraphin Yéto a été placé en détention provisoire par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Il est poursuivi pour des faits présumés de trafic de drogue et corruption. Huit autres personnes ont été également déposées en prison. Le patron de l’Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs (Ocertid) est en arrêt de rigueur.

