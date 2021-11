Salimane Karimou met en garde les directeurs rançonneurs

Par communiqué en date du 24 novembre 2021, le ministre des Enseignements Maternel et Primaire met en garde les directeurs et directrices d’écoles qui rançonnent les parents d’élèves en fixant de façon fantaisiste les frais de constitution des dossiers de candidature au CEP.

« Il m’est revenu avec insistance que certains directeurs et directrices d’écoles primaires, tant du public que du privé rançonnent impitoyablement les parents d’élèves, en fixant de façon fantaisiste et selon leurs caprices, les frais de constitution des dossiers de candidature au Certificat d’Etudes Primaires allant de 3.000 jusqu’à concurrence de 10.000 FCFA », a signalé Salimane Karimou.

Le ministre rappelle que les frais réglementaires sont fixés par la note de service n˚2667 du 06 novembre 2017.

Le relevé de note est à 200 F, l’inscription 500 F et l’établissement de la carte scolaire à 800 F soit un montant total de 1500 FCFA.

« Il est par ailleurs inadmissible, sous quelques prétextes que ce soit de vouloir greffer le montant des examens blancs à caractère facultatif c’est-à-dire non obligatoire sur le montant total précédemment rappelé et non modifiable à la hausse. Point n’est besoin de rappeler que ces manières de faire contrastent avec l’éthique et la morale professionnelle », ajoute le ministre des Enseignements Maternel et Primaire.

L’autorité demande aux acteurs de l’école notamment les chefs de régions pédagogiques conjointement avec les conseillers pédagogiques et toutes les autres personnes jugées compétentes à suivre le processus de constitution des dossiers dans les écoles afin de mettre fin à toutes velléités contraires aux textes en vigueur.

Le ministre invite aussi les parents d’élèves victimes de ces pratiques à dénoncer les dérives enregistrées dans ce cadre avec l’indication complète des auteurs.

Akpédjé Ayosso

