Salimane Karimou défend un budget de 216 milliards FCFA

Il a été procédé, jeudi 21 novembre 2024, à la nomination des membres (…)Le Fonds National pour le Développement des Activités de Jeunesse des (…)Pour les amoureux du football, c’était sûr d’avance que le Real Madrid (…)Le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la (…)Les conditions de création et d’exploitation des officines de pharmacie (…)Le Ministère des affaires sociales et de la mircrofinance a lancé le (…)Voici le canevas de la lettre de candidature à adresser à la LNB et la (…)Dans le cadre du processus électoral démarré le mardi 12 novembre 2024, (…)Par un décret en date de ce mercredi 27 novembre 2024, et publié par le (…)La société Harvest Fields Rice Limited SA, bénéficie de l’agrément au (…)