Salif Ouedraogo ou l’histoire du fugitif devenu vertueux au Bénin

Le 29 novembre, l’homme d’affaires burkinabé Salifou Ouedraogo a été mis sous mandat de dépôt par les juges près la CRIET dans une affaire de 2,432 millliards FCFA, qui l’oppose à la société agricole malienne Madcom. A peine a t-il été privé de sa liberté que Salif Ouedraogo doit affronter les banques et autres créanciers. Une situation étonnante pour cet ex fugitif devenu subitement vertueux au Bénin.

Judicaël ZOHOUN

Salif Kossouka Ouédraogo n’a pas bonne image dans le monde des affaires. Il a la triste réputation d’opérateur économique peu scrupuleux, capable de faire recours aux coups tordus et aux règlements de comptes dans les différends avec ses partenaires économiques et financiers. Nestle, British American Tobacco, Les Grands Moulins du Strasbourg et autres estiment tour à tour avoir perdu plusieurs milliards FCFA avec le Burkinabé sur fond de chantage et de suspicion d’assassinat.

Dans le différend qui l’oppose à la société malienne Madcom, il est reproché à APS Commodities de Salif Ouedraogo, une commande de 250 000 tonnes d’engrais non honorée. Un coutumier des faits affirment certains opérateurs économiques interrogés.

De l’histoire de Salif Ouedraogo, il ressort que du statut de vendeur de piles dans sa région, il a réussi en moins de cinq ans voire dix selon les récits, à bâtir une fortune estimée à quarante (40) milliards FCFA !

Du personnage, on retient également que après onze jours de détention à la Maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou (Maco), du 5 au 16 janvier 2009, pour « complicité de tentative d’assassinat » dans le cadre de l’affaire Travaly Bandyan – du nom du représentant de la firme britannique British American Tobacco (BAT) au Burkina Faso –, Salif Ouedraogo a fini par trouver refuge au Bénin sous la présidence de Boni Yayi.

Tirant alors profit de ses accointance avec l’ex président de la Boad devenu président de la République du Bénin, Salif Ouedraogo parvient à se faire une santé financière dans le secteur des Intrants agricoles, hydrocarbures et hôtellerie. Prêt à retourner officiellement dans son pays après la fin des poursuites judiciaires contre sa personne, Salif Ouedraogo est rattrapé par une série de procédures judiciaires.

Chassez le naturel...

Débarqué à Cotonou avec un passeport diplomatique burkinabė, Salif Ouedraogo a bénéficié d’une attention particulière des autorités béninoises d’alors.

Chassez le naturel, il revient au galop dit-on. Fort de son appui politique au Bénin, Salif Ouedraogo a failli mettre en mal les relations diplomatiques entre la France et le Bénin. L’Etat du Bénin pouvait se mettre à dos les organisations de défense des droits de l’Homme à cause de certaines pratiques peu catholiques.

En janvier 2010, l’homme d’affaires burkinabé a réussi à priver de sa liberté M. Jacques GALLOIS, un de ses partenaires d’affaires.

Dans une lettre ouverte adressée au Garde des Sceaux, M. Victor Topanou, et encore disponible sur Internet, la victime affirme :

Arrivé au Bénin le 08 Janvier 2010, j’ai été interpellé par la BEF (Brigade Economique et Financière) le 10 Janvier 2010, soit au bout de seulement 48 heures, et j’ai fait l’objet d’une enquête préliminaire de 4 jours, assigné pour cela en « résidence surveillée ».

Bien que la BEF, dont je ne peux que louer l’intégrité et le professionnalisme, n’ait rien trouvé à me reprocher, et ce malgré les pressions immédiates dont elle a fait l’objet de la part du « Conseiller Spécial à la Présidence : BILLON », j’ai été mis sous mandat de dépôt n° 258 ?/ RP – 10 / 009 / RI – 10, du 14 Janvier 2010, délivré par le Juge du 3éme cabinet (TPI de Cotonou), sur instruction du Parquet, sous prétextes : « d’abus de confiance aggravé, et violation de secrets professionnels ».

Cette incarcération arbitraire fait suite à une simple requête déposée par Monsieur SALIF OUEDRAOGO, dit KOSSOUKA, « homme d’affaires burkinabé peu fréquentable », qui se prévaut à l’envie du titre de « Conseiller Spécial du Président du Burkina Faso auprès du Président du Bénin », et est à ce titre titulaire du passeport diplomatique n° D1008864 du 02 Octobre 2006, délivré par le Ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso ; passeport diplomatique « de complaisance », bien sûr : sans quoi, un escroc illettré et analphabète, serait le représentant « voyou » de deux Etats supposés indépendants et démocratiques (?).

Inculpé au Burkina Faso pour « complicité de tentative d’assassinat », Monsieur SALIF OUEDRAOGO s’est vu recommander par ses « protecteurs » burkinabé d’aller « prendre un peu l’air ailleurs » [...] au Bénin, pays où il entend dupliquer les méthodes mafieuses qui l’ont rendu tristement célèbre au Burkina Faso (voir « KOSSOUKA » sur internet).

Malgré plus de 20 heures d’instruction, démarrée le 25 Février 2010, aucun fait n’a pu m’être reproché, le Juge du 3éme cabinet restant préoccupé exclusivement de justifier ses accusations fallacieuses, par une « instruction à charge » ; je ne peux que déplorer que telle intelligence, et telle intégrité intellectuelle soient mises exclusivement au service « du mal », et des intérêts financiers personnels, par corruption active et passive.

Il aura fallu l’intervention exceptionnelle de l’Ambassade de France au plus haut niveau de l’Etat, l’obstination des services consulaires français, la lutte acharnée de mes avocats et le soutien de quelques amis ou Béninois intègres, pour que je sois libéré le 22 Mars 2010, soit après 10 semaines de détention abusive, sur un arrêt de la Chambre d’accusation près de la Cour d’Appel de Cotonou, qui a jugé que mon dossier devait être : « classé sans suite ».

11 ans après les faits, aucune réponse n’a été donnée à la victime. Contactée, cette dernière refuse tout commentaire. Dès lors, la question se pose de savoir par quelle alchimie un individu avec de telles casseroles peut-il avoir autant d’influence ?

Des interrogations

Selon nos investigations, il apparaît que derrière le Succes Story diffusé par certains médias à la gloire de Salifou Ouedraogo se cachent des pratiques financières peu orthodoxes, des montages grotesques en intelligence avec certains cadres béninois très véreux.

En effet, à peine mis sous mandat de dépôt par les juges près la CRIET dans le cadre d’une affaire d’escroquerie sur trois milliards FCFA, le 29 novembre 2021, le ressortissant burkinabé a été convoqué, jeudi 2 décembre à 15 heures, au Tribunal du commerce de Cotonou. Du moins sa Société Hôtel International Nobila Air Port est sur le coup d’une procédure judiciaire initiée par ORABANK BENIN Sa sous le N°BJe/TCC/2021/DA/0259 près la Chambre des procédures en matière immobilière.

De sources concordantes, d’autres procédures sont en cours contre des sociétés détenues par le personnage. En clair, plusieurs banques seraient à ses trousses.

Les techniques et pratiques du personnage dans nos prochaines parutions.

17 décembre 2021 par