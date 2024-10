Sagbohan Danialou lance son ‘’Message’’

La légende béninoise Sagbohan Danialou a lancé, dimanche 29 septembre 2024, son nouvel album au Centre communautaire “EYA” à Akpakpa, Cotonou.

‘’Message’’, c’est l’intitulé du nouvel album du Hagbè national. Lancé sous le label Eya Record Limited, l’album contient 10 titres. Sagbohan Danialou aborde dans ses chansons plusieurs sujets tels que les expériences de vie, conseils à la jeune génération etc. Le public a eu le privilège d’assister à une soirée exceptionnelle, où modernité et tradition se sont fusionnées avec harmonie. La voix de la légende vivante de la musique béninoise a résonné dans les cœurs du public.

Plusieurs personnalités ont pris part à la soirée de lancement du nouvel album de Sagbohan Danialou. Il y a eu entre autres la Première Dame Claudine Talon et sa fille, le président de la HAAC, Edouard Loko, le maire de Porto-Novo Charlemagne Yankoty et le promoteur de Eya Record Limited, Lionel Talon.

Le contrat de collaboration entre Sogbohan Danialou et le Label Eya Records Limited a été signé en mai 2024.

