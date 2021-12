Sacca Lafia présente un projet de budget d’un milliard FCFA

Le Président du Conseil Electoral, Sacca Lafia, a présenté ce mardi 30 novembre 2021, au Parlement le projet de budget de fonctionnement de la CENA, gestion 2022.

1. 000. 000. 000 de FCFA, c’est le montant du projet de budget prévisionnel de la CENA, gestion 2022. Il est en hausse de 12, 36% par rapport au budget de 2021 (890. 000. 000 FCFA).

Selon Sacca Lafia, le projet de budget prend en compte l’évaluation des besoins de l’institution et les charges relatives à sa nouvelle structuration. Il comporte trois grands axes à savoir les dépenses d’immobilisation, les achats de biens et services divers, et les charges du personnel. Des prévisions ont été faites pour un magasin de stockage de matériels électoraux dans chaque département.

En ce qui concerne les besoins de l’année pré-électorale, la CENA va solliciter l’appui du ministère des finances au moment opportun.

Le Conseil électoral (CE) et la Direction générale des élections (Dge) sont deux structures qui composent la Commission électorale nationale autonome.

A.A.A

1er décembre 2021 par