Sa Majesté inaugure le barrage "Moulay Abderrahmane’’

Le Roi du Maroc Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé jeudi 16 janvier 2020 à l’inauguration du barrage ‘’Moulay Abderrahmane’’. L’édifice est réalisé sur l’oued Ksoub pour un montant global de 920 millions de dirhams (MDH).

« C’est un barrage qui va permettre l’irrigation de 1200 hectares de terres agricoles et l’approvisionnement en eau portable de 250.000 habitants », a déclaré Abdelkader Amara, ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau.

L’infrastructure d’une hauteur de 72 mètres et d’une longueur 418 mètres, dispose d’une capacité de stockage de 65 millions de mètres cubes. « C’est un barrage qui est très important pour le développement socio-économique de la zone qui va permettre d’avoir un impact positif sur le bien-être de la population », a ajouté le ministre.

Selon Abderrahim El Hafidi, directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable, deux grands projets ont été également lancés. Il s’agit des projets d’eau potable concernant la réalisation d’une station de traitement des eaux du barrage Moulay Abderrahmane et la pose de conduites d’adduction de ses eaux et un projet de renforcement de l’accès à l’eau potable en milieu rural.

Les projets permettront de renforcer l’alimentation en eau potable de la ville d’Essaouira et des régions avoisinantes, de préserver la nappe phréatique de la province et de désenclaver la population locale.

Le barrage Moulay Abderrahmane a aussi pour objectif de protéger les zones et infrastructures situées à l’aval du barrage contre les inondations et d’augmenter la superficie agricole irriguée et la capacité de production agricole.

Akpédjé AYOSSO

