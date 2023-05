SUIVONS DIEU !

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon qu’apparemment en attendant les assises annoncées, quelques imans et Prêtres et d’autres sont déjà vents debout contre toute idée de contrôle ou de limitation des naissances…

Des fois qu’ils viendraient l’idée aux assises de préconiser comme solution de limitation des naissances, que les Imans ne prennent plus quatre épouses ou qu’n tout respect des dogmes du Vatican les Prêtres ne fasses plus des enfants caches dans toutes les rues, elles savent déjà à quoi s’en tenir.

En tout cas vous mes Neveux et Nièces mécréants qui criez que Dieu lui-même est pour la politique de l’enfant unique, puisqu’il en a eu un seul, Jésus, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

