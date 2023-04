SOJA SAYA !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que mon Cousin YABO-la-guitare, le nouveau chantre, lui durant dix ans ,a chanté aux producteurs la mélodie de 400 mille tonnes de coton au moins, sans jamais pu le leur faire entendre ou atteindre, mais nous voilà en silence avec plus de 400 mil tonnes de soja avec la moitié sur le bras comme invendu, que Patou décide de faire racheter à prix renchéri et payer au compétant comme le coton, lui déjà tutoyant les 800 mil tonnes …

Et il parait que les producteurs de tomates , de mangues et d’oranges et autres qui chaque année en jettent, commencent eux aussi à rêver…

De toute façon, le soja étant un excellent aliment pour la santé, très riche en protéine végétale, vous mes Neveux et Nièces qui suggérez que les plus de 182 mille tonnes d’invendus rachetés stockés, destinées à Glo Djigbé, soient plutôt transformées dans le ventre de nos enfants dans les cantines ou chez les pensionnaires de Missreté et autres, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

