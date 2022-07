SINO-BENIN NOIX DE CAJOU s’installe à la GDIZ

L’entreprise SINO-BENIN - NOIX DE CAJOU, une société chinoise présente en Côte-d’Ivoire, et investissant dans le domaine des BTP est désormais présente au sein de la Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ). La cérémonie de signature de contrat a eu lieu ce mardi 12 juillet 2022 en présence des directeurs généraux de l’APIEx et de la SIPI-BENIN.





Le contrat de réservation de SINO-BENIN - NOIX DE CAJOU couvre un domaine de 1,7 ha. L’entreprise apporte un investissement de 30 milliards de francs CFA pour la construction et l’exploitation d’une unité de transformation de cajou. SINO-BENIN - NOIX DE CAJOU va débuter ses activités en mars 2023, avec près de 500 emplois directs, et plus de 200 autres chaque année. Près de 1000 emplois indirects seront également créés.

L’installation de l’entreprise chinoise à la GDIZ s’inscrit dans le cadre des ambitions du gouvernement béninois de révéler le pays sur les marchés internationaux de la transformation de noix de cajou. SINO-BENIN - NOIX DE CAJOU est rassurée des mesures prises par le gouvernement béninois, notamment l’interdiction de l’exportation de la noix de cajou brute à compter du 1er avril 2024.

