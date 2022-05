"SI TU RESTES A COTONOU, NOUS AUSSI ON RESTE A COTONOU !"

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs un peu partout ! Il parait qu’à partir de ce matin, normalement, il était prévu que tous mes Nièces et Neveux ministres de Patou, soient sur le terrain, dans leurs localités respectives, pour expliquer aux populations, à leurs parents, cousins et cousines, comment la COVID 19 et la guerre dans la lointaine Ukraine, réussissent ici, comme partout ailleurs dans monde, à faire actuellement grimper les prix, descendre des quantités et maintenir des misères… Je parierai une dame-jeanne de sodabi contre un petit verre de bissap, que l’initiative, au dernier moment reporté, venait de mon Neveu Patou lui-même, qui il faut le reconnaitre, de par son style cérébral, ne prédispose pas particulièrement ses ministres, à pareil exercice, pourtant nécessaire voire salutaire parfois …

Contrairement à mon virevoltant Cousin YAYI, lui ne sent apparemment jamais le besoin après le petit déjeuner à Cotonou, de sauter dans un hélicoptère pour aller caresser quelques fleurs de coton dans un champ à GAROU, frire le beignet avec une maman vendeuse à KEREMOU, boire de l’eau inaugurale d’une pompe à BIRO, déjeuner avec des Zem à OTOLA et rentrer diner à Cotonou, après une escale à ZE pour saluer un lampadaire solaire allumé, non encore implanté…

Ah qu’il est loin le temps où, les ministres faisaient bien entre deux ZINDO et dons pour la réfection de la Mosquée du coin ou l’achèvement de l’Eglise de la localité, hommes comme femmes, des déclarations quotidiennes d’amour et de dévouement au Chef qui, calé devant sa télé, entend de jouissifs refrains genre " Si tu vas à droite on ira à droite, si tu vas à gauche on ira à gauche …" Evidemment, ils ne lui ont jamais dit que s’il allait en bas ils le suivraient … Et vous mes Nièces et Neveux, qui clamez qu’avec votre Cousin Patou, les ministres chantent plutôt " Si tu restes à Cotonou, nous aussi on reste à Cotonou" êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

