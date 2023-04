SEVERE HEIN

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que quand il a dit il y a exactement un mois aujourd’hui, lors de la visite du Président Nigérien, à propos de ses ministres, qu’il en est pleinement satisfait et qu’on ne change pas une équipe qui gagne, apparemment tous les Béninois ont oublié qu’on peut faire des remplacements dans l’équipe qui mène !

Il est vrai qu’avec ses cheveux depuis longtemps blanchis sous le harnais, et son dernier look de DOSSO de Ma famille, mon Neveu Sévé faisait office d’un cador de l’équipe, et n’aurait montré aucun signe d’essoufflement et est apparemment sorti la balle au pied…

Mais vous mes Neveux et Nièces, spectateurs joyeux, qui de vos gradins ricanez qu’il y a encore plein de joueurs sur le banc de touche, dont les marabouts sont aussi forts que les joueurs actuels sur le terrain, vous êtes tous de vrais pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

13 avril 2023 par