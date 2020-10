SEM. Rachid Rguibi fait le bilan

Dans une interview accordée au magazine ‘’Destination Afrique’’, l’Ambassadeur du Maroc près le Bénin s’est prononcé entre autres sur l’état des relations entre les deux pays. SEM. Rachid Rguibi a abordé des questions relatives au renforcement des relations, la mise en œuvre du Programme d’Actions du Gouvernement, l’octroi des bourses de formations marocaines.

Premier ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc près le Bénin, SEM. Rachid Rguibi a été nommé en 2016 dans le but de « renforcer davantage les relations bilatérales qui ont toujours été excellentes entre le Maroc et le Bénin ».

Selon Rachid Rguibi, pendant ces quatre années, il a eu le soutien des autorités béninoises. « Nous travaillons depuis quatre ans sur un certain nombre de projets inscrits dans notre plan d’actions (...). Nous nous attelons à ce que ces relations, cette coopération soit beaucoup plus active qu’elle l’est actuellement », a-t-il déclaré.

Pour renforcer les relations, plusieurs rencontres ciblées, par exemple dans le domaine agricole entre partenaires marocains et béninois ont été organisées.

A en croire le diplomate marocain, la pandémie du Covid-19 a retardé le lancement d’un certain nombre de projets et de visites. « On était en préparation d’un forum économique entre les deux patronats marocain et béninois, avec une nouveauté », a-t-il indiqué.

Les lauréats béninois des universités et écoles supérieures marocaines ont été impliqués dans les préparatifs de ce forum qui devrait se tenir durant ce mois d’octobre.

Des chantiers sont ouverts dans tous les domaines

Au Bénin depuis le lancement du Programme d’Actions du Gouvernement, SEM. Rachid Rguibi constate que les chantiers sont ouverts dans tous les domaines. « Dans le domaine urbanistique, on ne reconnaît plus aujourd’hui Cotonou avec l’asphaltage, la grande artère de la Marina, avec l’assainissement, l’éclairage, la Route des pêches de 13 à 14 kilomètres qui sont terminés et la deuxième partie qui est lancée, avec les projets culturels et touristiques à Ouidah », s’est-il réjoui.

L’Ambassadeur cite également la construction de la centrale électrique de Maria Gléta et la disparition quasi-totale des coupures électriques et des délestages. A cela s’ajoutent le lancement des projets de route, de ponts, les projets socio-économiques comme la cité de 10.000 logements à Ouèdo dans la commune d’Abomey -Calavi.

L’ambassadeur du Roi du Maroc note aussi « une dynamique économique et une bonne gouvernance qui facilite le climat des affaires au Bénin ».

Des bourses octroyées aux étudiants

L’ambassadeur du Royaume du Maroc près le Bénin s’est aussi prononcé sur l’octroi des bourses d’études aux étudiants des pays africains dont le Bénin et le Togo. Le nombre de bourses accordées aux Béninois a doublé ces dernières années. En 2019, informe-t-il Sa Majesté le Roi a décidé de faire bénéficier les pays africains amis, dont le Bénin des bourses supplémentaires pour des formations professionnelles (Bac+2 et Bac+3).

« Nous sommes aujourd’hui à 120-130 bourses annuelles. Notre volonté, c’est d’aller au-delà. Mais en même temps, il y a des formations en parallèle dans le cadre de la coopération triangulaire avec la JICA japonaise pour des formations dans les domaines de l’électricité, de l’hôtellerie, la pêche, des formations qui peuvent aller de cinq semaines à six mois », a notifié l’ambassadeur.

Il y a aussi « une coopération qui est en train de s’établir entre Sèmè City et un certain nombre d’organismes similaires au Maroc dans le domaine de l’innovation, de l’incubation ».

Adhésion du Maroc à la CEDEAO, une volonté réelle

Sur la question de la demande du Maroc d’adhérer à la CEDEAO, l’ambassadeur Rachid Rguibi souligne qu’il s’agit d’ « une volonté réelle de Sa Majesté le Roi, une volonté stratégique pour l’avenir de la coopération entre pays africains ».

« La volonté du Maroc d’intégrer cet espace n’est pas à visée économique. Le Maroc sait, il est convaincu qu’il peut contribuer avec ses pairs, à travers son expérience à l’amélioration des conditions de vie des populations », a-t-il ajouté. A l’en croire, « le Maroc est ouvert pour le transfert de technologie et le transfert de tous nos savoirs et l’échange des bonnes pratiques et expériences ».

Au sujet des actions sociales, le Maroc a pu récompenser, en collaboration avec quelques fondations existantes au Bénin des élèves méritants. Les actions sociales touchent également la scolarisation de la jeune fille.

L’Ambassadeur du Maroc près le Bénin a aussi apprécié la décision de la suppression du visa d’entrée au Bénin pour tous les pays africains. Pour SEM. Rachid Rguibi, cela a facilité l’arrivée de beaucoup de Marocains au Bénin.

Se prononçant sur la sécurité au Bénin, le diplomate a affirmé que Cotonou est l’une des capitales africaines les plus sûres.

