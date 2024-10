SEM RGUIBI et ses invités clôturent les ReCICO en apothéose

La 4ème édition des Rencontres Cinématographiques et numrriques de Cotonou (ReCiCo) 2024 a pris fin vendredi 11 octobre 2024 au Palais des congrès de Cotonou après une semaine de projections de plus de 48 films de 21 pays africains et de la diaspora.

12 prix ont été décernés aux meilleurs films qui ont sublimé le public lors des projections au Rencontres Cinématographiques et numériques de Cotonou (ReCICO), 4e èdition.

La cérémonie officielle de clôture s’est tenue, vendredi 11 octobre 2024, au Palais des congrès de Cotonou, en présence de SEM Rachid RGUIBI, Ambassadeur du Maroc au Bénin et au Togo, Doyen du corps diplomatique ainsi que des représentants des missions diplomatiques accréditées au Bénin et du Ministère du tourisme de la culture et des arts.

La soirée a été marquée par l’exécution des hymnes nationaux du Bénin et du Maroc ; des allocutions ; des animations et la remise des trophées dans les catégories documentaire et fiction (long et court métrage).

Au court métrage, le 1er prix est revenu dans la catégorie documentaire au Bénin avec le film "Ako" du réalisateur Camille Sègnigbindé, le 2e prix au Sénégal et le 3e au Mali.

La Tunisie a remporté le 1er prix de la catégorie fiction. Les six prix du long métrage reviennent au Sénégal (1er) ; Burkina (2e) et Maroc (3e) dans la catégorie documentaire.

Le Maroc a remporté le 1er prix de la catégorie fiction suivi de la RD Congo (2e) et du Gabon (3e).

Plus de 48 films de 21 pays africains et de la diaspora ont été projetés à cette 4è édition des Rencontres Cinématographiques de Cotonou (ReCICO 2024), selon le Directeur général des Rencontres. Une édition au cours de laquelle les jeunes « ont été encadrés par des formateurs dans 4 disciplines touchant au cinéma et à l’audiovisuel que sont les prises de son, l’actorat, la direction de la photographie et le scénario ».

Dimitri Fadonougbo indique que les jeunes sont « très enthousiasmés » à l’issue des ReCICO. Il ajoute que le public a suivi un colloque sur le thème de l’année : " Cinéma, un outil de lutte contre l’extrémisme".

La 4è édition a été une réussite comparativement à la précédente, selon l’Ambassadeur du Maroc au Bénin et au Togo, Doyen du corps diplomatique.

Au-delà du cinéma, il y a eu des « partenariats et échanges » entre cinéastes marocains et béninois, a indiqué SEM Rachid RGUIBI. L’ambassadeur n’a pas manqué de saluer la ténacité du Délégué général des ReCICO et remercier les partenaires de leur appui.

A l’en croire, l’un des réalisateurs marocains restera encore quelques jours au Bénin dans le cadre des repérages pour un film.

Le Ministère du Tourisme de la culture et des arts, par la voix de Florent COUAO-ZOTTI, Conseiller technique à la culture, a réitéré son engagement à soutenir l’industrie du cinéma de manière plus prononcée à travers le Fonds d’appui à la culture.

Il faut préciser que les meilleurs films des ReCICO seront projetés dans les treize arrondissements de Cotonou dès le mois de novembre 2024.

M. M.

13 octobre 2024 par