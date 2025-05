10 individus dont une femme condamnés pour affaire de drogue

Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a condamné, ce mardi 27 mai 2025, 10 personnes pour détention et consommation de produits psychotropes. C’était à l’audience de la première chambre correctionnelle.

Des individus arrêtés par la Police lors d’une opération de démantèlement de ghettos ont comparu devant le tribunal d’Abomey-Calavi ce mardi 27 mai 2025. Au nombre de 10, on retrouve parmi eux une femme. Ils sont poursuivis pour détention et consommation de produits psychotropes.

A la barre, les prévenus n’ont pas reconnu les faits mis à leur charge. Mais les examens effectués révèlent la présence de substances nocives dans leurs organismes.

Le ministère public a rappelé que la consommation de la drogue et autres produits assimilés est interdite. Ceci, en raison de leur dangerosité. « Lorsqu’on consomme ces produits, on ne se maitrise plus. Et c’est après qu’on va commettre divers forfaits », a fait observer le magistrat avant de faire ses réquisitions.

Au regard des faits reprochés aux accusés, il requiert à leur encontre, une peine de 6 mois de prison ferme, et une amende de 50 000 francs CFA chacun.

Le juge dans son verdict condamne trois d’entre eux à une peine de 12 mois de prison ferme et une amende de 50 000 francs CFA chacun. Quant aux 7 autres accusés, ils écopent chacun d’une peine de 6 mois de prison ferme, et une amende de 50 000 francs CFA.

Selon les déclarations, les prévenus étaient au total 26 à être interpellés par la Police, mais les 16 autres ont été relâchés.

En détention provisoire, les 10 ayant comparu ce mardi 27 mai 2025, retournent en prison purger leurs peines.

F. A. A.

27 mai 2025 par ,