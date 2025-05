Un homme écope de 12 mois de prison pour vol

Le tribunal d’Abomey-Calavi a condamné ce mercredi 28 mai 2025, un homme à une peine de 12 mois de prison ferme. Le prévenu est reconnu coupable des faits de vol.

Une affaire de vol de bassines, glacières et autres ustensiles de cuisine a été vidée ce mercredi 28 mai 2025 au tribunal d’Abomey-Calavi. L’accusé, un homme âgé de la trentaine, s’est introduit par effraction dans le domicile de ses victimes et a défoncé leurs portes. Ayant accédé à leurs chambres, il a emporté des glacières, des bassines, et autres ustensiles de cuisine.

Appelé à la barre, il n’a pas nié les faits.

La propriétaire de la maison a évalué ses biens volés à 25 000 francs CFA. La seconde victime qu’elle a hébergée dans la maison a évalué pour sa part, ses biens volés à la somme de 150 000 francs CFA.

Le ministère public requiert à l’encontre du prévenu, une peine de 12 mois de prison ferme.

Le juge, délibérant suit les réquisitions du ministère public et le condamne à une peine de 12 mois de prison ferme, et ordonne le paiement de la somme de 25 000 francs CFA à la propriétaire, et 100 000 francs CFA à la seconde victime.

