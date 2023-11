SE FAIRE SA RELIGION EN CHIFRRES

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon dont acte aux assurances de mon petit Neveu Nicolas Yenoussi, que l’exigence d’une comptabilité aux églises, mosquées et autres temples par l’OHADA, n’est le prélude à aucun impôt sur les quêtes, les offrandes, les frais de prières de baptême, de mariages, d’enterrements et autres …

Un tel exercice de comptabilité aura néanmoins le mérite d’amoindrir les suspicions et défiances que nourrissent de plus en plus les laïcs membres des comités paroissiales ou de gestion des mosquées, envers les paires de chaussures trop cirées et luxueuses du Curé, la barbe trop luxuriantes de l’Iman prenant sa quatrième épouse, ou le dernier véhicule du pasteur—prophète-apôtre dans lequel il … monte les sœurs célibataires en Christ …

Mais vous mes Neveux et Nièces, qui demandez s’il y aura au moins une Inspection Générale des Finances Religieuses pour vérifier la sincérité des chiffres venus des prêtres, imans et autres pasteurs, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

