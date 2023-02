SAUVONS "DIEU" !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon au regard des lamentations de DAAGBO, ma petite Nièce Vicentia TCHRANVOU, son cas ne relève-t-il pas aussi de la compétence de l’I.N. F (Institut National de la Femme) ? Un homme d’Eglise, beaucoup plus âgé qu’elle, Abbé VIGAN, aujourd’hui devenu "Pape Christophe XVIII" n’a-t-il pas profité des tourments post-adolescence dont la jeune fille était l’objet, pour lui mettre en tête qu’elle était "Dieu" et l’amener à créer l’entreprise GBANAME Sarl, qui fut puissamment prospère, jusqu’à ce que la CRIET gelât plus de trois milliards CFA de ses fonds, produit du très rentable commerce du Paradis, que des dizaines de milliers d’ouilles s’achetaient comme de petits pains, à travers des pincées de sel, des banderoles rouges ,des fioles d’eau, les unes plus bénites et plus saintes que les autres ,sans oublier de costaudes souscriptions-miracles ?

Depuis quelque temps que le charme ou le sortilège est rompu, et que DAAGBO en pleurs supplie, sans beaucoup de succès, ses brebis de continuer à se laisser tondre, son associé, son gourou, et même plus croient savoir quelques infidèles, est peu disert pour aider sa compagne...

Mais vous mes Neveux et Nièces qui gloussez que le couple n’à qu’à mettre en vente ses nombreux biens immeubles ou louer ses paroisses, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

