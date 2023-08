SABLE MOUVANT

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon qu’apparemment Le Grand Nokoué noie, plus qu’à son tour, les Secrétaires Exécutifs de ses mairies, personnages administratifs centraux, issus de la Reforme de le Décentralisation qui a retiré biberons et cuillères aux maires élus…

Après ceux de Cotonou et de Sème Kpodji, c’est celui de Ouidah qui est en train d’être défenestré actuellement, pour une sombre histoire de carrière de sable, du sable qui serait mouvant pour nombre d’autorités passées et actuelles de Gléhoué, selon certaines rumeurs bruissant de la forêt de Kpassè …

Mais vous mes Neveux et Nièces qui ricanez à propos, qu’un maire qui vole entretient une multitude d’électeurs, mais qu’un S.E ne vole que pour sa famille, vous êtes tous de vrais pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

