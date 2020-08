Rufino d’Almeida lance le FESNA-ODD à Bohicon

Le maire Rufino d’Almeida a procédé ce mercredi 12 août 2020 à la salle de conférence de la Mairie de Bohicon au lancement officiel du Festival National d’action contre la Covid-19 pour l’atteinte des ODD (FESNA-ODD).

A travers le Festival National d’action contre la COVID-19 pour l’atteinte des ODD (FESNA-ODD), plusieurs projets seront mis en œuvre. Il y a entre autres, les projets : Mairies Amies des ODD, Championnat Mondial de Freestyle Football des ODD, Volontaires des ODD, Club des ODD dans les lycées et collèges, Concours Génie en ODD, Model SDGs, la Maison de l’ÉGALITÉ Femmes-Hommes du programme mondial OUR DECADE (en français NOTRE DÉCENNIE).

Le lancement du FESNA-ODD intervenu le 12 août 2020, journée où la communauté internationale célèbre la Jeunesse montre que la « mobilisation de la jeunesse pour une action mondiale va au-delà de simples campagnes de sensibilisation en embarquant systématiquement cette couche débordante d’énergie et de savoir-faire dans des activités remarquables au sein des communautés locales ».

Le Maire Rufino d’Almeida s’associe à FORAM Initiatives et ses partenaires La Plus Grande Leçon du Monde, APODD, France Volontaires, Students for SDGs, Jeunesse Dynamique, ALODE, JVS, Scoutisme Béninois, et Ayôdélé pour vulgariser au Bénin les outils ludiques, interactifs, instructifs et universels développés à l’international tels que : le ballon des ODD, le plateau de Jeu Objectif Planète Durable et le guide du volontaire des ODD "J’accoure, moi aussi, bâtisseur du présent’’.

Le FESNA-ODD est une campagne nationale calquée sur le Festival mondial des idées sur les Objectifs de développement durable (ODD). Il s’agit d’un évènement annuel révolutionnaire, conçu par et pour la communauté des ODD au Bénin en partenariat avec des institutions publiques et des organisations internationales et nationales de la société civile dans le but d’actions inspirantes pour accélérer l’atteinte des ODD dans la décennie de l’Action.

Les activités sont prévues du 12 août au 25 septembre 2020.

