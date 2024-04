Rufino d’Almeida explique la décision appliquée à Bohicon

En application de la décision du gouvernement béninois, la mairie de Bohicon a décidé d’accorder 60 % du taux maximum de sursalaire à ses agents. Suite à un mouvement d’humeur des agents ce lundi 15 avril 2024, le maire Rufino d’Almeida a donné plus de précisions sur cette décision qui fait polémique.

Les agents ne sont pas d’accord avec la décision prise par les autorités de la mairie de Bohicon sur l’application du sursalaire autorisée par le gouvernement béninois. Les sursalaires ont été institués par tranches de revenus. Les agents ayant un revenu mensuel (salaire et primes) de moins de 100.000 FCFA bénéficieront d’un sursalaire de 40.000 FCFA par mois. Entre 100. 000 FCFA et 200. 000 FCFA, les agents ont droit à un sursalaire de 35.000 FCFA par mois et 30.000 FCFA par mois entre 200.000 FCFA et 500.000 FCFA.

La mairie de Bohicon a décidé d’accorder aux agents 60 % du taux maximum de sursalaire. Avec cette décision, ceux qui devraient bénéficier de 40.000 FCFA vont recevoir 19.000 FCFA. Les agents de Bohicon sont donc contre cette réduction du sursalaire.

Selon le maire Rufino d’Almeida, le gouvernement a laissé le choix à chaque commune de fixer le taux en fonction de sa capacité financière. Il explique que sur les trois derniers mois, les ressources de la commune de Bohicon sont en diminution. « Au regard de ce que nous avons déjà engagé notre budget, nous avons estimé que nous allons prendre 60 % du taux maximum fixé par l’Etat », a indiqué le maire. Il rappelle que l’application des mesures de sursalaire a été autorisée en pleine année. La mairie de Bohicon, informe-t-il, avait l’option d’augmenter la taxe que paye les femmes du marché, les conducteurs de taxi-moto etc. « Les femmes du marché se plaignent déjà de la mévente. Les conducteurs de taxi-moto estiment déjà que l’institution de la taxe qui leur a été imposée est trop. Nous ne pouvons donc pas explorer ces pistes », a notifié le maire Rufino d’Almeida. L’autre piste à explorer, c’est d’annuler certains projets prévus dans le budget alors qu’ils sont importants. « Nous n’avons pas dit qu’on n’ira pas au maximum. Nous disons simplement, nous commençons par 60 % et si on arrive à redresser la barre et que nous augmentons nos propres ressources, progressivement nous irons à 100 % », a-t-il précisé.

Selon Rufino d’Almeida, depuis qu’il dirige Bohicon, des actions ont été menées pour la satisfaction des agents. « J’ai sollicité le conseil communal pour que 15 % des ressources mobilisées soit distribué aux agents. De la même façon, les agents du guichet unique ont vu leur rémunération augmenter de quasiment 40 % voire 50 %. Les coursiers ont également vu leur rémunération bonifiée. Donc on ne peut pas dire que je suis un maire qui ne s’occupe pas du bien-être des salariés. C’est une décision collective, une décision du Conseil communal qui a été votée à l’unanimité », a ajouté le maire de la commune de Bohicon.

Akpédjé Ayosso

18 avril 2024 par ,