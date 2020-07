Rufino d’Almeida dope le moral des candidats

Le maire de la commune de Bohicon, Rufino d’Almeida accompagné de ses adjoints, Bertin Agbo et Élisabeth Agbossaga, et du DDEMP du Zou, Pierre Hounkandji, a procédé au lancement des épreuves du Certificat d’études primaires (CEP) ce lundi 06 juillet à l’EPP de Adamè, dans l’arrondissement d’Avogbanna.

« L’examen, ce n’est pas un concours. N’ayez pas peur », a déclaré le maire avant de formuler le vœu que tous les candidats soient admis. Me Rufino d’Almeida a souhaité que la commune de Bohicon ait le meilleur taux de réussite dans le Zou et pourquoi pas au Bénin.

Lmaire a par ailleurs invité les candidats au respect des règles barrières de la Covid-19, notamment le port de masques, et à éviter la tricherie.

Selon le directeur départemental des enseignements maternel et primaire (DDEMP) du Zou, l’EPP Adamè est un nouveau centre. Raison pour laquelle elle a servi de cadre au lancement officiel de l’examen.

Présent à la cérémonie de lancement, le secrétaire général de la préfecture d’Abomey, Julien Wankpo a exhorté les candidats à la sérénité et surtout, à ne pas paniquer.

F. A. A.

