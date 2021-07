Rosine Soglo n’est plus

L’ex-première dame, Rosine Vieyra Soglo s’en est allée. L’épouse de l’ancien président Nicéphore Dieudonné est décédée dimanche 25 juillet 2021 à Cotonou.

Née le 7 mars 1934 à Ouidah, la défunte est une femme politique béninoise. Elle fut député à l’Assemblée nationale de 1999 à 2019. Elle fut membre du parlement panafricain. Rosine Soglo fut également première dame du Bénin entre 1991 et 1996.

Elle fut la fondatrice du parti la Renaissance du Bénin (RB) et de la Fondation Vidolé.

La défunte a deux enfants Lehady Soglo, ex maire de Cotonou et Galiou Soglo.

A. AYOSSO

