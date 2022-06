Romuald Wadagni, ministre d’Etat, Chargé de l’économie et des Finances sera le grand invité de l’Economie dans l’émission ‘’Eco d’ici, Eco d’ailleurs’’ sur Rfi ce samedi 11 juin 2022 à partir de 11h10.

Le développement du Bénin et les principaux enjeux de l’économie du continent africain seront au centre de l’émission ‘’Eco d’ici, Eco d’ailleurs’’ sur RFI ce samedi 11 juin 2022.

Le grand invité de l’Economie est le ministre d’Etat béninois en charge de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni. L’entretien sera diffusé à 11h10 et à 18h10 sur la chaîne du monde, RFI, en partenariat avec Jeune Afrique.

