Romuald Wadagni aperçu à la Mosquée Centrale de Zongo

Le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances a été aperçu lundi après-midi à la mosquée centrale de Zongo. Il était aux côtés de la famille du sieur KORA GUÈRA Akim, Ingénieur Statisticien Économiste en service à la Direction Générale de l’Économie décédé au CNHU des suites du tragique accident de circulation survenu à Dassa Zoumè.

Le Ministre d’Etat tenait sans doute à apporter de nouveau son soutien à la famille éplorée et à rendre un dernier hommage à son collaborateur. Le jour du drame m, le Ministre d’Etat Romuald Wadagni et son collègue Ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin étaient aux chevets des familles de victimes et des rescapés. Ils avaient eu une séance d’échanges directs avec les familles pour leur apporter les informations nécessaires et témoigner du soutien du gouvernement de Patrice Talon.

31 janvier 2023 par