Romuald WADAGNI expose les performances réalisées par le Bénin

A la faveur d’une conférence de presse animée le vendredi 10 juillet dernier, le ministre de l’économie et des finances, Romuald WADAGNI a expliqué aux professionnels des médias, les performances réalisées par le Bénin sur le plan économique, et qui font du pays, une référence aussi bien dans la sous-région, que dans le monde. Ces performances selon l’argentier national, sont le fruit des orientations que le chef de l’Etat Patrice Talon a eu la clairvoyance de donner depuis les années 2017.

Trois grandes avancées. Le 1er juillet 2020, la Banque Mondiale dans son dernier classement a hissé pour la première fois de l’histoire, le Bénin au rang des pays à revenus intermédiaires. De même, au dernier indice CBA de l’institution financière, le pays pour la première fois depuis 2008, a progressé pour s’adjuger la deuxième meilleure performance en Afrique en matière de gestion des finances publiques. Mieux, toutes les agences de notation se sont accordées pour maintenir les notes du Bénin dans un contexte où la plupart des pays sont dégradés, a fait savoir le ministre de l’économie et des finances. A l’en croire, le Bénin est désormais un pays de référence qui respecte le mieux les principes et règles de libre échange, de circulation des personnes et des biens.

Les autres résultats qui positionnent mieux le Bénin

Parmi les pays francophones d’Afrique, c’est le Bénin qui a été noté en 2019 comme étant le premier pays en matière de transparence budgétaire. Cette performance selon l’argentier national, est certifiée par une notation effectuée en partenariat avec des institutions financières indépendantes, et financées également par l’Union Européenne.

Meilleure gestion de dette en Afrique subsaharienne

Selon le ministre de l’économie et des finances, contrairement à la plupart des pays africains et du monde, le Bénin est aussi le 1er pays en Afrique à faire une émission obligataire en Euro (Eurobond). Etant donné que le marché du dollar offre plus d’argent à lever, des spécialistes des milieux financiers avaient prédit un échec pour cette opération. Mais contre leurs attentes, l’opération a connu un succès avec un taux de souscription de 250%, a expliqué le ministre. Cette prouesse, se réjouit-il, a été félicitée par plusieurs institutions financières dont le Fond Monétaires International (FMI). A l’en croire, ce succès a été couronné lors de l’Assemblée générale annuelle de la Banque Africaine de Développement (BAD) par le ‘’Prix du Meilleur Ministre des Finances’’ que le pays pour la première fois de son histoire, s’est vu attribué. De même, sous l’impulsion de l’Allemagne et de l’Union Européenne, le G20 à travers le Compact with Africa (CwA), une initiative qui vise à accompagner l’Etat à faire des réformes en vue d’élargir le tissu du secteur privé et attirer les investissements étrangers, a retenu le Bénin au regard de ses performances, comme premier pays pour y participer. Par ailleurs, les Nations Unies, en partenariat avec le Fonds Monétaire International (FMI) à l’occasion de l’initiative Costing qui porte également sur l’évaluation du coût des ODD, ont décidé de choisir dans tout le monde, 05 pays. En Afrique, seuls le Bénin et le Rwanda ont été sélectionnés en plus du Guatemala en Amérique latine, puis l’Indonésie et le Vietnam en Asie. Le portail internet de la Banque mondiale, fait savoir Romuald WADAGNI, a affiché pendant plusieurs jours, l’opération de reprofilage de la dette que le Bénin a réalisé avec des partenaires dont une bonne vingtaine de compagnies d’assurance qui, à l’en croire, n’ont jamais entendu pour la plupart parler du pays. Pourtant, ils se sont mis ensemble pour aider à lever des fonds afin remplacer de la dette chère par de la dette beaucoup plus longue et moins chère. La Banque Mondiale, renseigne le ministre de l’économie et des finances, a salué cette opération qu’elle considère à l’instar de bien d’autres fortes places financières comme la meilleure opération financière de l’année 2018. Dans le même ordre de performances économiques, le Bénin a obtenu à l’occasion des dernières assemblées annuelles de l’institution financière, le Prix de la Selon le ministre des finances, tous ces progrès ne sauraient être effectués dans un contexte de la pandémie du Coronavirus où les économies prospères sont même ébranlées sans un peuple qui se sacrifie au quotidien et pousse l’équipe gouvernementale à synchroniser ses actions dans un Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) porté par le président Patrice TALON.

