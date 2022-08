Rodrigue Kakaï-Glèlè et Jean-Baptiste libérés de prison

Rodrigue Kakaï-Glèlè et Jean-Baptiste Hounguè sont libres de leur mouvement ce lundi 08 août 2022. C’est sur décision de la Cour de Répression des Infractions Economiques (Criet) à la suite de l’appel des coaccusés de Frédéric Behanzin.

Condamné à 5 ans de prison ferme le 2 août 2021 pour des faits « d’abus de fonction, corruption » et de « complicité d’abus de fonction » dans une affaire d’attribution de marchés publics, Rodrigue Kakaï-Glèlè recouvre sa liberté ce lundi 8 août 2022.

Il en est de même pour Jean-Baptiste Hounguè, condamné à 5 ans de prison dont 2 fermes pour la même affaire et le même chef d’accusation.

Les deux détenus ont bénéficié de leur réduction de peine de 60 mois dont 15 fermes à la suite d’une décision en appel de la Criet.

Rodrigue Kakaï-Glèlè était conseiller technique de la Personne Responsable des Marchés Publics au Port Autonome de Cotonou.

Jean-Baptiste Hounguè était membre de l’unité présidentielle de suivi des projets pour la mise en œuvre du Programme d’Actions du Gouvernement et chargé de mission du président de la République avant son incarcération.

